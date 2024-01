Grund zur Freude herrschte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Hütschenhausen. Die Gemeindewerke können trotz der Entscheidung der Bundesregierung, den Zuschuss von 5,5 Milliarden Euro an die Übertragungsnetzbetreiber zu streichen, zum 1. März 2024 den Strompreis senken.

Georg Leydecker, Geschäftsführer der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach, die die Betriebsführung des Hütschenhausener Gemeindewerks wahrnehmen, erläuterte im Gemeinderat Hütschenhausen, wieso der Strompreis ab März sinken kann: „Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die Gasmangellage mit drohenden Abschaltungen unter anderem für Industrie- und Gewerbeanlagen sind zwar immer noch spürbar, jedoch hat eine gewisse Beruhigung eingesetzt, was zu rückläufigen Energiepreisen auf den Großhandelsmärkten führte.“ Und obwohl die Entscheidungen der Bundesregierung, den bisher gewährten Zuschuss von 5,5 Milliarden Euro an die Übertragungsnetzbetreiber zu streichen, dem entgegenwirke, weil dadurch die Netzentgelte auf allen Ebenen gestiegen seien, und noch die Erhöhung der Umlage nach der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) hinzukomme, sei das Gemeindewerk Hütschenhausen in der Lage, weniger Geld für seinen Strom zu verlangen. Kostenvorteile, die durch die Optimierung der Beschaffungsseite entstanden seien, würden so direkt an die Kunden weitergegeben, so Leydecker.

Bereits im November hatte der Gemeinderat eine Preissenkung beschlossen. Durch die Streichung der Zuschüsse an die Übertragungsnetzbetreiber waren jedoch eine nochmalige Kalkulation der Preise und ein neuer Beschluss des Gemeinderats erforderlich geworden.

Grundpreise werden angepasst

Zum 1. März wird nun der bisherige Bruttoarbeitspreis um 9,282 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) gesenkt. Dies gilt für die Vertragsangebote „GW Strom Privat“, „GW Strom Profi“ und „GW Strom Speicherheizung und Wärmepumpe“. Bei einem Jahresverbrauch von 3500 kWh wäre dies eine Einsparungen von 324,87 Euro brutto, rechnete Leydecker vor. Für die Tarifsegmente der Grund- und Ersatzversorgung beträgt die Senkung des Arbeitspreises 6,307 ct/kWh brutto.

Parallel würden im Gegenzug die seit Jahren gültigen Grundpreise, die zwischen 11,90 und 16,66 Euro brutto liegen, fürs ganze Jahr angepasst. Damit würde den gestiegenen Preisen für die Netzentgelte und Zähler entgegengewirkt. Die genauen Details zu den Preissenkungen könnten auf der Webseite der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach eingesehen werden, erläuterte Leydecker. An die Kunden würden in den nächsten Tagen Schreiben zur Preissenkung verschickt werden, aus denen die preislichen Veränderungen des zutreffenden Tarifsegments erkennbar seien.

Beitrag zur stabilen Energieversorgung

Alle im Rat waren sich einig, dass die Senkung in einer Zeit steigender Lebenshaltungskosten besonders gelegen komme. Die Ratsmitglieder würdigten den Schritt auch als kundenfreundlichen Beitrag des Gemeindewerkes zu einer stabilen und nachhaltigen Energieversorgung in der Region. Einstimmig wurde den von den Stadtwerken Ramstein-Miesenbach vorgeschlagenen Preissenkungen zugestimmt.