Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Feuerwache in Ramstein-Miesenbach ist in die Jahre gekommen. Vor allem das Dach macht seit einiger Zeit Sorgen: Es regnet an vielen Stellen herein. Jetzt soll das Gebäude saniert werden. Was alles geplant ist, stellte Bauingenieur Kai Vatter im Verbandsgemeinderat vor.

Zwölf Zeltdächer prägen das Bild des Sozialraum- und Verwaltungstraktes der Feuerwache in Ramstein-Miesenbach. Genau sie stellen aber seit Jahren ein Problem dar: Da durch die Konstruktion viele