Nussbaum, Maigrün und Gelbgrün – diese Farben soll die Lärmschutzwand der Deutschen Bahn in den Ortsteilen Vogelbach und Bruchmühlbach erhalten. So lautet die Entscheidung des Ortsgemeinderates.

In der Sitzung des Gemeinderats am Freitag gab Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) bekannt, dass sich die Mehrheit der Ratsmitglieder bei einer telefonischen Abfrage für Nussbaum am Betonsockel sowie für Maigrün und Gelbgrün an den Alu-Schallschutzelementen und den Stahlträgern ausgesprochen hat. Die Gestaltung im Bereich Bahnhofs solle in Grau und Glas geschehen.

Die farbliche Gestaltung der Lärmschutzwand war bereits am 18. März Thema im Rat. Helga Steffgen (SPD) schlug damals vor, einen Bereich grau zu lassen und mit Graffiti zu gestalten. Mehrere Ratsmitglieder waren damals der Auffassung, man sollte den Beschluss vertragen, um jedem nochmals die Möglichkeit zu geben, sich mit der Farbengestaltung zu befassen. Da in der Sitzung keine Klarheit bestand, wie dringlich die Farbenauswahl ist, wurde beschlossen, den Ortsbürgermeister zu ermächtigen, nach Rücksprache mit den Fraktionen und dem Ältestenbeirat die ausgewählte Variante an die Bahn weiterzugeben. Dies war nun geschehen. Auf die Möglichkeit einer Graffitifläche wurde nicht mehr eingegangen.