Gucky der Mausbiber, Arkoniden, diverse Mutanten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und weite Reisen durchs Universum: Roman- und Heftfigur Perry Rhodan führt ein aufregendes Leben. Wer mehr darüber wissen möchte, hat im Juni bei einer Convention in Frankenstein die Gelegenheit.

Unter dem Motto „Vergangenheit trifft Zukunft“ lädt der Perry-Rhodan-Stammtisch Pfalz aus Kaiserslautern nach mehr als einem Jahrzehnt wieder nach Rheinland-Pfalz ein. Vom 17. bis 19. Juni findet in Frankenstein das Treffen der Fans der „größten fortlaufenden Science-Fiction-Serie der Welt“ statt. Der gebürtige Frankensteiner Thomas Seidel und seine Frau Nadine organisieren die erste Fan-Convention dieser Art.

Kurs auf Band 4000

Das Herzstück des Perry-Rhodan-Universums bilden die seit mehr als 60 Jahren wöchentlich als Fortsetzungsroman erscheinenden Heftromane. „1993 fand in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) eine erste und einzigartige Fan Convention der Perry Rhodan Fans statt“, erinnert Thomas Seidel, selbst großer Fan dieser Science-Fiction-Romane, an die Anfänge der Treffen in Rheinland-Pfalz. Am Freitag, 17. Juni, wird im Landgasthof Schlossberg das aktuelle Treffen bei einem gemeinsamen Abendessen eröffnet.

Ein weiteres Motto lautet: Generationswechsel mit Kurs auf Band 4000. „Wir wollen die Jugend von heute – gerade in der Kontroverse des digitalen Zeitalters – wieder mehr fürs Lesen begeistern“, sagt Thomas Seidel. Zu den besonderen Gästen der Veranstaltung zählen neben dem in Köln lebenden Fantasy-, Science-Fiction- und Vampirliteraturschriftsteller Robert Corvus, der Chefredakteur der Science-Fiction-Serie Klaus N. Frick, der Autor und Youtuber Ben Calvin Hary sowie Perry-Rhodan-Autorin Andrea Bottlinger und Autor Sascha Vennemann. Ebenso erwarten die Veranstalter den Titelbild-Zeichner Arndt Drechsler-Zakrzewski, den freien Mitarbeiter Michael Thiesen, Gründer der „Zeitraffer“-Magazine, sowie den bekannten Fantastik-Schriftsteller und Übersetzer Dirk van den Boom.

Space Night Party

Zu guter Letzt darf auch ein Leser der ersten Stunde seit Heft Nummer 1 (1961) „ein wahres Urgestein der Perry Rhodan Fans, Horst Limes Lazak, mit dem Thema ,Perry Rhodan im Wandel der Zeit’ nicht fehlen“, ist der Ankündigung zu entnehmen. Hauptveranstaltungstag ist Samstag, 18. Juni. Ab 10 Uhr erwartet die Gäste im Bürgerhaus neben der ehemaligen Grundschule ein abwechslungsreiches Programm, das abends mit einer Space Night Party enden wird.

Der Ticketverkauf läuft bis zum 4. Juni. Alle Tickets berechtigen laut Veranstalter auch zum Eintritt für die Eröffnung und Begrüßung am Freitagabend im Landgasthof Schlossberg in Frankenstein.

Info

Anmeldungen für das Fan-Wochenende per E-Mail unter dem Betreff „Perry-Tage 2022“ an newstar.infos@gmail.com. Ansprechpartner für das Perry-Rhodan-Fan-Treffen sind Nadine und Thomas Seidel, Telefon 06329 7539890, mobil: 0176 28993609. Im Internet: https://www.facebook.com/groups/530610477002917/