Der erneute Lockdown, der nun ja auch noch verlängert wurde, trifft die Gastronomie im Landkreis hart. Von den schnell und unbürokratisch versprochenen Novemberhilfen ist bisher oft nur ein Bruchteil angekommen.

Seit Mittwoch, 6. Januar, hat „Klag’s Restaurant“ in Rodenbach geöffnet. Geöffnet heißt in diesem Fall, dass am ersten Tag nach einem lange geplanten Weihnachtsurlaub nun