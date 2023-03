Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Freitag, 27. August, 2021: Das Caritas-Altenzentrum (CAZ) St. Nikolaus in Landstuhl feiert seinen ersten Geburtstag. Denn genau an diesem Tag vor einem Jahr hat es seine Türen geöffnet. 45 Bewohner des Altenzentrums Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben machten den Anfang. In einer Großaktion siedelten sie in das neu errichtete Gebäude um und erfüllten es mit Leben.

„Eigentlich hatten wir für das Einjährige eine größere Festivität geplant, mit Angehörigen und geladenen Gästen von außerhalb“, sagt Thomas