Wer auf der Landstraße 382 zwischen Mehlingen und Enkenbach-Alsenborn gefahren ist, dem ist es vielleicht schon aufgefallen: Das Schild mit der Aufschrift „Versuchsfeld“ des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westpfalz (DLR). Doch was hat es damit auf sich? Auf dem Acker sind gut 27 verschiedene Sorten Wintergerste angepflanzt, erläutert Horst Häußler, Pflanzenbauberater beim DLR. Der Landessortenversuch wird an vier verschiedenen Lagen in Rheinland-Pfalz durchgeführt, eine davon – eine Mittellage – ist der Mehlinger Acker. Dort werden die Wintergerstensorten unter anderem auf ihre Resistenz gegenüber Krankheiten und auf ihren Ertrag hin geprüft. Daneben führt das DLR im Auftrag des Bundessortenamts eine sogenannte Wertprüfung durch. „Die Sorten müssen quasi unter Beweis stellen, dass sie bessere Eigenschaften haben, als die, die bisher eingesetzt werden“, erklärt Häußler. Die Wintergerste sei Ende September ausgesät worden und könne im Juli geerntet werden.