Auf der einen Seite steigt der Pro-Kopf-Verbrauch an Kartoffeln. Auf der anderen Seite wird die Kartoffel zur Giftpflanze des Jahres ausgerufen. Wie passt das denn zusammen?

Noch liegen die Frühkartoffeln nicht in der Erde, jedenfalls nicht in der Westpfalz. „Sie keimen vor, sind in einem guten Zustand“, berichtet Karl Gortner, Kartoffelbauer aus Lambsborn, davon, dass