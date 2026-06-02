Ein Institut untersucht die Versorgung von Gemeinden und stuft auch im Kreis Orte als „sehr gut“ und „sehr schlecht“ ein. Auch deutschlandweite Spitzenreiter sind dabei.

Wie gut ist meine Gemeinde versorgt? Der Beantwortung dieser Frage hat sich das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Tabakprodukteherstellers Philip Morris gewidmet. 10.817 Gemeinden in ganz Deutschland wurden dafür bewertet und in fünf Kategorien von „sehr schlecht“ bis „sehr gut“ eingeteilt. Auch die Orte im Landkreis Kaiserslautern wurden hierfür unter die Lupe genommen – mit einem recht ausgewogenen Ergebnis: 18 Orte fallen in die Kategorien „gut“ und „sehr gut“, 19 in die Bereiche „schlecht“ und „sehr schlecht“. Die restlichen 13 bekommen ein neutrales „mittel“ aufgestempelt.

Zu den „Top-Orten“ im Kreis zählen demnach Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Otterbach, die im deutschlandweiten Ranking die Plätze 377, 389 und 531 von insgesamt 10.817 belegen. Schlusslichter sind dem privaten Wirtschaftsinstitut zufolge hingegen die Orte Heiligenmoschel (Rang 9471), Waldleiningen