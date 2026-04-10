Verkehrssicherung und Buddelspaß gehen Hand in Hand an der Jugendherberge in Hochspeyer. Warum Bäume weichen mussten, was geplant ist und wie Kinder dabei helfen.

„Die sind megalecker, kann ich mir noch eins nehmen?“ Drittklässler stürmen hungrig Michael Haberers mit Laugen-Käse-Brötchen gefüllten Korb, den er wie einen Bauchladen vor sich trägt. Der Hochspeyerer Ortsbürgermeister hat die Snacks samt Saftgetränken im Namen seiner Firma Haberer & Betz gespendet. Eine Stärkung haben sich die Kinder an dem Morgen verdient, haben sie doch 150 Löcher in den Hochspeyerer Waldboden gebuddelt. Das habe „ganz schön Kraft gekostet“ wegen der teilweise großen Steine im Boden. Beigeordneter Vitus Wagner ist mit seiner Spitzhacke zur Hilfe gekommen, um die dicken Brocken zu entfernen.

Schwarzdorn, Felsenbirne, Hasel ...

„Man kann nicht nur ernten, sondern muss auch pflanzen“, begründet Haberer die Aktion, die obendrein Kinder für die Natur sensibilisieren soll. Vor einem Jahr habe der Forst einen großen Hieb getätigt, der aufgrund von Verkehrssicherung erforderlich gewesen sei. Das an den Spielplatz der Jugendherberge angrenzende Waldstück werde auch als Waldspielplatz genutzt, in dem unter anderem Holztipis von den kleinen Gästen errichtet werden, berichtet Lars Schelbert. „Deshalb mussten wir hier im Gemeindewald für die Verkehrssicherung sorgen. Wir haben Bäume entnommen, die in ihrer Vitalität eingeschränkt waren“, erklärt der Revierleiter. Um eine optische, natürliche und ökologische Begrenzung dieser Gemeindewaldfläche zum dahinter angrenzenden Privatwald zu schaffen, werden nun ungiftige Waldrandgehölze gepflanzt. Schwarz- und Weißdorn, Felsenbirne, Hasel und Berberitze sollen den von spielenden Kindern genutzten Raum eingrenzen.

Nach der Pausenstärkung beginnt für die 39 Grundschüler der Münchhofschule Hochspeyer der zweite Arbeitsschritt: Die von der Gemeinde bezahlten, zwei- bis dreijährigen, 50 Zentimeter großen Setzlinge aus der Forstbaumschule werden in die Löcher gepflanzt. Wie schon zuvor beim Buddeln, arbeiten die Kinder in Teams zusammen. „Die machen das ordentlich“, zeigt sich Förster Schelbert zufrieden, der die Schüler vorher angeleitet hat. Bei manchen der 150 eingepflanzten Setzlingen stampft er mit den Füßen etwas nach und grinst: „Mit 85 Kilo geht das etwas besser als mit 25 Kilo.“

„Wir bringen wieder mehr Leben in den Wald“

Die Kinder sind sich einig, dass das Buddeln am meisten Spaß gemacht hat. „Es ist so cool, Löcher zu graben. Und nun finden die Insekten wieder mehr zu essen“, kommentiert die achtjährige Marie die Pflanzung der Sträucher. „Wir bringen wieder mehr Leben in den Wald“, meint der zehnjährige Silas und fügt hinzu, dass er zuhause auch viel im Garten helfe. Lena findet es besonders toll, dass im Team zusammengearbeitet wird.

Mit kleinen Gießkannen gerüstet, sind die Drittklässler bereit für den letzten Arbeitsschritt: das einmalige Wässern der Setzlinge. Der Bauhof hat hierfür ein großes Wasserfass angefahren. Für die beiden Klassenlehrerinnen der 3 b und 3 d ist es die erste Pflanzaktion. „Wir fanden es ganz toll, dass der Bürgermeister deswegen bei unserer Schule angefragt hat. Unsere Kids sind auch privat viel draußen und wissen schon viel über Baumarten“, versichert Julia Kehl. Ihre Kollegin Cheryl Geiger freut sich, dass die Kinder keine Angst haben, sich schmutzig zu machen. „Wir haben auch parallel im Unterricht das Thema Wald behandelt“, verrät sie. Sie wolle immer wieder mal mit den Schülern hierher laufen, um das Wachstum der Sträucher zu beobachten. Gerne wäre die Schule auch bei der nächsten Aktion wieder dabei. Der Forst und die Ortsgemeinde planen, auf dem Gelände eine Kastanienallee zu pflanzen.