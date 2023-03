Die Ausflugs- und Wanderlust steigt. Da kommt schnell der Gedanke an Johanniskreuz im Inneren des Pfälzerwaldes auf. Von dort gibt es zahlreiche Wanderwege. Obendrein lohnt ein Besuch im Pfälzer Waldladen am Haus der Nachhaltigkeit (HdN) oder die Teilnahme an einer der vielen Veranstaltungen, die hier angeboten werden. Allerdings gibt es ein kleines Problem: Die Anreise.

So richtig nachhaltig, also mit dem Bus – die Bahn fällt hier ja ohnehin flach –, ist Johanniskreuz gar nicht erreichbar. Oft bleibt nur das Auto. Die Buslinie 517 aus dem Landkreis Bad Dürkheim kommend, hat Johanniskreuz neuerdings gar nicht mehr auf dem Plan. Bislang fuhren von Mai bis Ende Oktober Busse mittwochs sowie sonn- und feiertags. Mittwochs waren es zwei Fahrtenpaare, an Sonn- und Feiertagen vier. Nicht viele, aber es gab eine Busverbindung.

Busse kaum genutzt

„Wir werden nicht mehr angesteuert“, bedauert Simone Kiefer, kommissarische Leiterin des HdN, dass Johanniskreuz aus der Linie 517 rausgefallen ist. Warum ab diesem Mai kein Bus mehr fährt, erläutert Robert Katzer, Sprecher im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), auf Anfrage der RHEINPFALZ. Bei der Planung der Ausschreibung im Rahmen der Neuvergabe des Linienbündels Neustadt seien diese saisonalen Fahrten überprüft worden. „Die ursprüngliche Annahme, dass die Fahrten nach Johanniskreuz von Wanderern und Touristen genutzt würden, hat sich nicht bewahrheitet, die Fahrzeuge fuhren größtenteils leer“, so Katzer in seiner Antwort. Das Resultat: Das Angebot, den Bus saisonal nach Johanniskreuz zu steuern, wurde nicht erneut in die Ausschreibung aufgenommen.

Aus dem Kreis Kaiserslautern geht es mit den Bussen der Linien 135 und 170 zwar auch nicht ganz bis Johanniskreuz, hier besteht aber zumindest eine Anbindung mittels Rufbus oder Ruftaxi an einigen Tagen. Der regelmäßige Linienverkehr wurde eingestellt, weil zu wenige Fahrgäste in den Bussen waren. Zumindest aus dem Raum Kaiserslautern kommend ist eine Anfahrt nach Johanniskreuz ohne Auto möglich. Ein bisschen Organisation im Vorfeld bedarf es aber schon, zumal die Rufbusse mindestens 60 Minuten vor Fahrtantritt bestellt werden müssen.

Info

Auf der Homepage des HdN https://hdn.wald.rlp.de/start/ finden sich die Anfahrtsmöglichkeiten unter dem Menüpunkt Service, Öffnungszeiten.