Ableinen, in die Startboxen und los geht’s: Am Sonntag sind auf der Windhundrennbahn in Landstuhl die Teilnehmer des Bundessiegerrennens an den Start gegangen. Einige der 113 Vierbeiner benötigten für die 480-Meter-Strecke weniger als 30 Sekunden.

Zehn Windhundrassen waren beim Rennen in Landstuhl