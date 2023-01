Achim Wätzold ist der Kandidat der CDU für das Amt des Hütschenhausener Ortsbürgermeisters. Er wurde von Vorstand und Fraktion einstimmig für die Wahl im Sommer 2024 nominiert. Amtsinhaber Matthias Mahl hatte zuvor erklärt, nicht mehr antreten zu wollen.

Der 32-jährige Wätzold ist Dozent für Sportwissenschaft an der Universität Kaiserslautern und Studienrat für Sport und Erdkunde am Gymnasium Landstuhl. Er ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Das langjährige Ratsmitglied ist seit 2014 Beigeordneter in Hütschenhausen. „Gerade nach den Jahren der Pandemie mit Stillstand in vielen Bereichen heißt es: anpacken, gestalten und machen“, meint Achim Wätzold. „Achim Wätzold steht für den Generationswechsel, er ist jung und dynamisch, aber ebenso schon ein überaus erfahrener Kommunalpolitiker“, sagt CDU-Ortsvorsitzender Mario Christmann.

Der seit 2018 amtierende Ortsbürgermeister Matthias Mahl hatte erklärt, dass mit dem Eintritt in den Ruhestand im nächsten Jahr für ihn eine gänzlich neue Lebensphase beginne. Daher habe er sich nach reiflicher Überlegung entschieden, nicht mehr zur Wahl anzutreten.