Ist Weilerbach ein heißes Pflaster? Zwei gravierende Vorfälle hatten im Sommer Alarmglocken schrillen lassen. Seither werfen Ordnungsbehörde, Polizei und eine private City-Streife verstärkt Blicke darauf, was junge Leute vor Ort so treiben. Der Streifendienst ist jetzt zur Kerwe noch einmal verstärkt worden. Zeigt so etwas Wirkung?

Die beiden Ertappten trollen sich. Schleichen mit hängenden Köpfen weg vom Festplatz, die Straße lang in Richtung Rodenbach. Wohin sie der Weg in dieser Nacht noch führt,