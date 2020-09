„Kandel mobil“ ist die erste Messe im Landkreis seit Beginn der Corona-Pandemie. An zwei Tagen präsentieren sich Autohäuser der Region, dazu kommen ein Fahrradhaus und ein Wohnwagen-Anbieter. Familienprogramm und Oldtimerausstellung sollen zudem Besucher in die Stadt locken. Denn einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es bis auf Weiteres nicht.

Alles war im März schon geplant, doch dann musste die Mobilitätsmesse ganz kurzfristig abgesagt werden. Nun gibt es erstmals einen Termin im Spätsommer. „Die Initiative ging von den Autohäusern aus“, sagt Organisator Markus Eisel gegenüber der RHEINPFALZ. Also veranstaltet er eine leicht abgespeckte Version von „Kandel mobil“, denn nicht alle Autohäuser können teilnehmen. Als Folge der Pandemie haben manche aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht genug Fahrzeuge. Anders als sonst gibt es keinen verkaufsoffenen Sonntag und auch die Energiemesse unter der Regie der Grünen, die sonst parallel zur Mobilitätsmesse läuft, findet nicht statt.

Doch sechs Autohändler aus der Südpfalz sind am Start. Es wird trotz der besonderen Umstände die Möglichkeit geben, sich probeweise hinter das Steuer zu setzen, sagt Eisel. Desinfektion inklusive. Die Besucher sollen die Möglichkeit haben, „zu flanieren und sich zu informieren“, vielleicht sei das ja ein Anstoß für den Autokauf danach. Das gilt auch für den „E-Bike-Testcenter“ und die Wohnwagen, die besichtigt werden können. Alle hoffen auf Kundschaft inmitten der Krise.

Verkaufsoffene Sonntage sind in Kandel bis auf weiteres nicht geplant. Unter anderem, weil die Haupstraße wegen der Baustelle in der Rheinstraße nicht gesperrt werden kann und die Gehwege zu schmal sind, um Abstand zu halten. Also wurde ein Familienprogramm entworfen: Der Oldtimerclub stellt am Sonntag historische Fahrzeuge aus. Für die Kinder gibt es ein Karussell, ein Süßwaren-Stand soll Kerwe-Atmosphäre verbreiten. „Die Schausteller haben doch garnichts mehr. Sie sollten auch die Möglichkeit haben, sich mitzupräsentieren“, gibt Eisel zu bedenken.

Die Messe findet unter den Vorgaben der Hygieneverordnung des Landes statt: Die Daten der Besucher werden erfasst, Desinfizierstationen aufgestellt, Pfeilen weisen auf dem Kopfsteinpflaster den Weg in den Rundgang nach dem Prinzip der Einbahnstraße. Zwar werde man darauf achten, dass alles vorschriftsgemäß läuft, sagt Eisel. Das Gelände werde aber nicht umzäunt, sondern nur mit einem Flatterband vergleichsweise dezent abgegrenzt.

Termin