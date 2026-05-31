Bei einem Unfall auf regennasser Straße sind zwischen Bruchsal und Heidelsheim im Kreis Karlsruhe zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stießen am Sonntagnachmittag zwei Autos frontal zusammen. Ein 65-jähriger Fahrer geriet laut aktuellem Ermittlungsstand gegen 13.50 Uhr auf Höhe des Ortsausgangs Bruchsal mutmaßlich wegen Aquaplanings auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der 55-jährige Fahrer des zweiten Wagens und seine 54-jährige Beifahrerin erlitten tödliche Verletzungen und starben noch an der Unfallstelle. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die B35 für die Unfallaufnahme, Bergung und Reinigungsarbeiten in beide Richtungen über mehrere Stunden. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest.