An beiden Asklepios Südpfalzkliniken im Landkreis sind auch weiterhin die Notaufnahmen geöffnet.

Die Notaufnahme in Germersheim ist täglich, auch am Wochenende, von 7 bis 22 Uhr erreichbar. Die Notaufnahme am Standort Kandel ist täglich rund um die Uhr geöffnet.

Während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 wurden zeitweise alle Notaufnahmen am Standort Kandel konzentriert. Seit dem Sommer gibt es wieder zwei Notaufnahmen im Kreis. Daran soll sich trotz der derzeit steigenden Infektionszahlen nichts ändern, sagte Geschäftsführer Frank Lambert auf Anfrage der RHEINPFALZ.

