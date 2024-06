Ihre Stimmenanteile gehen in erster Linie zu Lasten der FDP, die mit nun 7,0 Prozent (2019: 10,9 Prozent) fast vier Prozentpunkte einbüßte, und der SPD mit 13,7 Prozent (15,7 Prozent), die mit zwei Prozentpunkten weniger, die stärksten Verluste verkraften müssen und je einen Sitz weniger im Rat haben werden. Während die FWG, die 40,2 Prozent (40,0 Prozent) erzielte, und die CDU mit 31,1 Prozent (31,9 Prozent), annähernd konstant blieben; die Zahl ihrer Sitze im Rat bleibt unverändert. Die Wahlbeteiligung lag mit 69,0 leicht über der von 2019 (66,7 Prozent).

Und zwar die Wählergruppe Bürger für Zeiskam (BfZ), die 3,9 Prozent der Wählerstimmen erhielt, und die Wählergruppe Kappesser mit 4,2 Prozent. Während es für die BfZ im ersten Anlauf vor fünf Jahren (2019: 1,5 Prozent) nicht geklappt hatte, schaffte die neugegründete WG Kappesser, die sich aus Teilnehmern an den Montagsspaziergängen im Bierdorf rekrutiert, auf Anhieb den Sprung ins Parlament der Verbandsgemeinde. Dort werden beide je einen Sitz haben.

Der Verbandsgemeinderat Bellheim hat nach der Wahl am Sonntag Zuwachs bekommen, nicht was die Zahl der Sitze anbetrifft, die bleibt mit 28 konstant. Aber es sind zwei politische Gruppierungen eingezogen, die ihm zuvor nicht angehörten.

