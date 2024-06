Die Bürger der vier Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rülzheim haben ihre Bürgermeister gewählt. Nur in Hördt gab es zwei Kandidaten.

Rülzheim hat wieder einen Ortsbürgermeister mit dem Nachnamen Braun. Helmut Brauns (CDU) Enkel Michael Braun (Aktive Bürger) tritt die Nachfolge von Reiner Hör (Aktive Bürger) an, der nicht mehr kandidierte. Hör war bei der vergangenen Kommunalwahl 2019 mit 61,3 Prozent der Stimmen gewählt worden. Sein Gegenkandidat Daniel Wessa (Freie Wähler) erreichte 38,7 Prozent. Michael Braun, der ohne Gegenkandidaten zu seiner ersten Ortsbürgermeisterwahl antrat, bekam 3027 Ja-Stimmen. Das sind 74,1 Prozent der Stimmen. Mit Nein stimmten 1056 Wähler ( 25,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 63,6 Prozent. „Ich hatte 70 Prozent als Ziel, jetzt sind es 74,1 Prozent. Ich bin gelöst.“ Es sei das Ergebnis einer guten Teamarbeit. Am Montag werde es nochmals spannend, wenn Orts- und Verbandsgemeinderat ausgezählt werden. Und dann stehe noch das Heimatfest an.

Ohne Gegenkandidaten wurden auch Christian Schwab (CDU) und Matthias Schardt (CDU) wiedergewählt. Ortsbürgermeister Christian Schwab (CDU) erhielt mit 82,9 Prozent Ja-Stimmen eine große Zustimmung für die bisherige Arbeit. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,1 Prozent. Schwab erhielt 915 der 1119 gültigen Stimmen. Mit dem Ergebnis zeigt sich Schwab sehr zufrieden. „Ich habe mit einem Ergebnis zwischen 80 und 85 Prozent gerechnet, also Punktlandung“, sagt der wiedergewählte Ortsbürgermeister, vor dem nun seine zweite Amtszeit liegt. Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2019 bekam Schwab 54,8 Prozent und seine Gegenkandidatin Nadine Weber (Aktive Bürger) 45,2 Prozent.

Matthias Schardt bekam 2019 79,3 Prozent Zustimmung für seine Politik und Amtsführung in Leimersheim. Damals wie heute trat er ohne Gegenkandidaten an. Bei der aktuellen Kommunalwahl wurde er mit 80,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. „Nach 20 Jahren im Amt sieht man, dass man nicht alles falsch gemacht hat“, sagt Schardt. Mit dem Ergebnis ist er sehr zufrieden.

Eine kleine Sensation gab es in Hördt. Denn das Klosterdorf hat einen neuen Bürgermeister. Alexander Fischer (FW-AB) setzte sich deutlich gegen den Amtsinhaber Max Frey (CDU) durch, der eine dritte Amtszeit anstrebte. Max Frey hatte bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2019 keinen Gegenkandidaten und wurde damals mit 66,2 Prozent Ja-Stimmen ins Amt gewählt. Nun hat Alexander Fischer 67,6 Prozent der Stimmen erhalten. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,3 Prozent. Frey bekam 32,4 Prozent. Fischer hat nicht mit einem so deutlichen Wahlergebnis gerechnet. „Es ist ein deutlicher Auftrag“, sagt er. „Die Wähler haben die Veränderung gewollt.“