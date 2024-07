Es ist wie im Film, am Wochenende häufen sich immer wieder die Feste und damit auch die Promilleverstöße. Vielleicht hat die Polizei auch deshalb die beiden Meldungen über einen betrunkenen Autofahrer und eine betrunkene Autofahrerin jeweils mit „1,5-Promille, die Erste“ und „1,5 Promille, die Zweite“ überschrieben.

Erst mal nicht mehr mit seinem Auto fahren darf ein 38-jähriger Mann, bei dem am Samstag, gegen 23 Uhr in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch festgestellt wurden. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt, informierte die Polizei.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Sonntag, gegen 3 Uhr ein extrem unsicher fahrendes Auto. Der Mann konnte die Beamten bis zur Wohnanschrift in Zeiskam lotsen. Die 44-jährige Fahrerin wurde angetroffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde laut Polizeibericht sichergestellt.

Nicht ganz so „betankt“ war ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Germersheim, der am Wochenende in Rheinzabern kontrolliert wurde. Auch hier stellten die Polizisten während der Kontrolle Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,83 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.