In der Nacht von Dienstag, 3. Mai, auf Mittwoch, 4. Mai 2022, werden zwischen 23 Uhr und 0.45 Uhr, durch die DB Netz AG Schienen ausgewechselt. Dabei entfallen mehrere Züge des Regionalverkehrs und werden durch Busse ersetzt. Das teilte die DB Regio AG jetzt mit.

Die Auswirkungen im Einzelnen:

•

RB 12425 (planmäßige Ankunft 23.37 Uhr in Karlsruhe Hbf) wird von Winden bis Karlsruhe Hbf durch einen Bus ersetzt. Der Bus bedient nicht die Halte Maximiliansau West, Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg und Karlsruhe West. Zu beachten ist die 23 Minuten spätere Ankunft des Busses am Karlsruher Hauptbahnhof. •