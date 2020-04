Am Donnerstagmittag ist es im Bahnhof Philippsburg beinahe zu einem tragischen Unfall gekommen, als eine 53-jährige Dame die Gleise überquerte, um ihren Zug zu erreichen. Das teilt die Bundespolizei jetzt mit. Gerade rechtzeitig konnte der Triebfahrzeugführer eines einfahrenden Zuges die Notbremsung einleiten und rechtzeitig den Zug zum Stehen bringen. Die Polizei Philippsburg nahm die Dame in Obhut. Das tragische an der Sache: Die Dame war auf dem Weg zur Beerdigung ihrer Mutter und hätte dabei fast selbst ihr Leben verloren.

In der Vergangenheit kam es wiederholt vor, dass die Bundespolizei Personen deutlich auf Gefahren hinweisen musste, die beim Überqueren der Gleise bestehen. Die zur Rechtfertigung angeführten Gründe seien sehr vielfältig, aber in keinem Fall nachvollziehbar, heißt es im Polizeibericht. Zu groß sei die Gefahr, sich im unebenen Gleisbett zu verletzen oder gar einen Zug zu übersehen und dabei das eigene Leben einzubüßen.