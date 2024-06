Die Eingangstür einer Gaststätte in Wörth in der Straße „Schulplatz“ wurde am Freitag zwischen 3 und 6 Uhr aufgebrochen. Anschließend wurden aus dem Gastraum verschiedene Lebensmittel und Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizei Wörth zu melden.