Kirche, Kommunalpolitik, Briefmarken: Am Sonntag wird mit Wolfgang Pausch ein Bürger 85 Jahre alt, der sich für die Stadt und für viele seiner Mitbürger verdient gemacht hat.

Geboren ist Wolfgang Pausch zwar in Landau, aber dennoch ist er ein echt Kandeler Kind. Sein Vater war der Sohn des Gründers von Bücher-Pausch, seine Mutter gehörte zur Familie Todt, zu der auch der Bürgermeister gehörte und nach dem eine Kandeler Straße benannt ist. Zurück nach Kandel gekommen sind seine Eltern mit ihrem Sohn 1945. Schon recht früh war Wolfgang Pausch, der den Beruf eines Werbe-Kaufmanns erlernt hatte, führend in der evangelischen Jugend tätig und später für eine Periode Presbyter der protestantischen Kirchengemeinde Kandel. 1969 trat Pausch der Kandeler CDU bei und gehörte bald für längere Zeit deren Vorstand an. Für die CDU war er 16 Jahre lang im Kandeler Stadtrat an, dabei siebeneinhalb Jahre als Fraktionsvorsitzender.

Während dieser Zeit gehörte er aber auch noch einer Gruppe an, deren Mitglieder ehrenamtlich die vielen von Schullehrer Didion geschriebenen Texte zur Kandeler Geschichte bearbeiteten und in die lateinische Schrift übersetzten. Etwas später war Pausch ehrenamtlich bei Kandels Evangelisch-methodischer Kirchengemeinde tätig. Dabei betreute er unter anderem die Jugendgruppe und die Sonntagsschule oder war mit seinem vor Kurzem verstorbenen Freund Horst Pokropp bei Reparaturarbeiten und Ähnlichem aktiv, dabei mehrfach bei der Freizeit- und Begegnungsstätte in Bad Bergzabern.

Zusätzlich war er Gründungsmitglied beim Verein Briefmarkenfreunde, war 41 Jahre lang Schriftführer, drei Jahre lang Kassenwart, 20 Jahre lang Vorsitzender und ist nun seit 2014 Ehrenvorsitzender des Vereins. Für den Großtauschtag am Sonntag hat er sich jedoch „beurlauben“ lassen, ist ihm doch die Feier seines 85. Geburtstages im Kreis seiner Familie und Freunde wichtiger. Schade nur, dass seine Ehefrau, die vor einiger Zeit gestorben ist, nicht dabei sein kann.