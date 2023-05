Wie bereits am Tag zuvor wurde am Dienstag in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth durch Beamte der Polizeii Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es ergaben sich diesmal bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer neben 22 Geschwindigkeitsverstößen ein Gurtverstoß.