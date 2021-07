In der Zelle der Polizeiinspektion Germersheim landete ein 23-jähriger Mann am Samstag. Wie die Bundespolizei jetzt mitteilte, wurde der Mann am Bahnhof Bellheim wegen fehlenden Mund-Nasen-Schutzes kontrolliert und die Personalien aufgenommen. Während der Kontrolle wurde der stark betrunkene Mann zunehmend aggressiver und fing an die Beamten mit den Worten „ihr Wichser“ zu beleidigen. Nach der Kontrolle entfernte sich der Mann zunächst vom Bahnhof, drehte er sich um und beleidigte die Beamten erneut mit den Worten „ihr Hurensöhne“ und „ihr Scheißbullen könnt mir gar nichts.“ Den folgenden Platzverweis ignorierte der Mann, landete stattdessen in Polizeigewahrsam, wobei er sich bis zur sogenannten Ingewahrsamnahme in Germersheim heftig wehrte und spuckte.