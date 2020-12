Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsbaum, Lichtermeer und weihnachtliche Dekoration? Viele Menschen bringen die Weihnachtsstimmung nach draußen und gestalten Fensterbänke, Tore und Vorgärten. Davon haben dann auch andere was, wenn sie bei einem Spaziergang durch Kandel weihnachtliche Stimmung erleben.

Um das kreative Schaffen der Anwohner zu unterstützen, ruft die Stadt Kandel den Weihnachtswettbewerb „Schmück deine Stadt“ ins Leben. „Dem Weihnachtsschmuck kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, denn sie ist fast die einzig sichtbare Komponente, die umgesetzt werden kann. Sie ist besonders in diesem Jahr ein Lichtblick! Jeder Einzelne könne zur weihnachtlichen Stimmung beitragen“, so Stadtbürgermeister Michael Niedermeier (CDU).

Und so geht es: Die Festdekoration fotografieren und das schönste Festdeko-Bild bis zum 24. Dezember an stadt-kandel@vg-kandel.de (Betreff: Schmück deine Stadt) oder an die WhatsApp Nummer 0157 80630429 Zu gewinnen sind Einkaufsgutscheine im Wert von 200 Euro. Die eingesendeten Bilder werden auf www.kandel.de veröffentlicht. Pro Teilnehmer nimmt nur ein Bild an der Verlosung teil.