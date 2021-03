Die drei Wertstoffhöfe des Landkreises Germersheim in Bellheim, Rülzheim und Berg-Neulauterburg bleiben am Karsamstag, 3. April, geschlossen. Auch die stationäre Problemmüll-Annahmestelle am Wertstoffhof in Rülzheim und die Grünschnittannahmestelle in Westheim haben am Karsamstag nicht geöffnet.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass sich aufgrund der Osterfeiertage zudem Müllabfuhrtermine im Landkreis Germersheim verschieben können. Teilweise würden Termine auch vorgezogen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich am Abfallkalender zu orientieren, in dem die gültigen Termine vermerkt seien.

In diesem Zusammenhang gibt die Kreisverwaltung den Tipp, den Terminservice „Denkdran“ der Abfallwirtschaft zu nutzen. Hier erhält man seine persönlichen Abfuhrtermine (inklusive Verlegungen) ganz einfach per E-Mail zugeschickt. Daneben können die Abfuhrtermine auch als „ICS Export (iCal)“ in die elektronischen Kalender integriert werden. Beide Service-Angebote sind auf der Homepage der Abfallwirtschaft des Kreises Germersheim abrufbar unter www.abfallwirtschaft-germersheim.de/