Im Kandeler Waldschwimmbad bleibt der Zwei-Schicht-Betrieb bis zum Ende der Badesaison erhalten. Badegäste können vormittags von 8 bis 13 Uhr und nachmittags von 14 bis 19 Uhr schwimmen gehen. Das Freibad wird bis Mitte September geöffnet bleiben, ein genauer Termin steht jedoch noch nicht fest, teilten die Verbandsgemeindewerke auf Anfrage mit.

An den heißen Sommertagen war das Waldschwimmbad an mehreren Tagen hintereinander ausgebucht, es wurde also pro Schicht das erlaubte Kontingent von 450 gleichzeitig zugelassenen Badebesuchern erreicht. Im Schnitt kamen 200 bis 300 Besucher.

In Kandel können Restkarten auch vor Ort gekauft werden. Diese Möglichkeit nutzte etwa ein Fünftel der Besucher. Allerdings habe sich die Akzeptanz des Onlineticketsystems im Verlauf der Badesaison noch erhöht, so dass die Tendenz der online gebuchten Tickets eher noch steige, teilten die Verbandsgemeindewerke mit.