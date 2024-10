Ehrungen gab es jüngst bei der Kandeler Feuerwehr. Dabei konnte Verbandsbürgermeister Volker Poß auch eine besondere Auszeichnung überreichen.

Gute Gelegenheit für ein „Dankeschön“ an die zahlreichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Kandel bot die Abschlussübung jüngst in Minfeld. Wehrleiter Alexander Ditz und sein Stellvertreter Bastian Jung berichteten, hätten in diesem Jahr bereits 396 eingesetzte Feuerwehrkräfte insgesamt 780 Einsatzstunden geleistet. Darunter sei auch eine Einsatzserie gewesen, bei der man innerhalb von drei Tagen 11 Mal gerufen wurde und 19 Einsatzstunden erbracht wurden.

Für Bürgermeister Volker Poß von der Verbandsgemeinde Kandel war es aller Voraussicht nach die letzte Jahresabschlussübung in seiner Amtszeit, die im April 2025 endet. Poß machte deutlich, dass die Verbandsgemeindeverwaltung und auch der Rat stets hinter der Feuerwehr stehe. Stets unproblematisch seien die Beschlüsse zur Bereitstellung der Finanzmittel für Zwecke der Feuerwehren. Poß konnte auch verkünden, dass schon in dieser Woche der neue Kameradschaftsraum nach dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses genutzt werden könne. Darauf hatten die Wehrleute etwas länger als geplant warten müssen.

Ausgezeichnet wurden für ihre 45-jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr Kandel Hubert Nuß, Andreas Reininger und Volker Roth. Für Volker Roth, der zugleich seit 35 Jahren stellvertretender Wehrführer in Kandel ist, hatte der Bürgermeister noch eine besondere Auszeichnung zu übergeben. Eigentlich wäre dies Sache von Innenminister Michael Ebling gewesen, aber der beauftragte den Kandeler Verbandsbürgermeister damit, die „Silberne Feuerwehr-Ehrennadel am Bande“ an Volker Roth aus Erlenbach zu überreichen.

Dankurkunden für 35 Jahre erhielten Michael Illgen, Peter Rinck, Marcus Blädl (alle Kandel), Maik Renz, Albert Heiko und Udo Brendel (alle Freckenfeld). Mike Schönlaub, amtierender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises, wurde für seine 30-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr ausgezeichnet und für 25 Jahre ehrte der Bürgermeister Bastian Jung, Benjamin Gantz, Marco Nungesser, Denny Reininger (alle Kandel), Jochen Nuß (Erlenbach), Patrick Gärtner und Domenico Zapfl (beide Vollmersweiler).