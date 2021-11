Bis zur Nacht auf Sonntag, 5. Dezember, kommt es zu Zugausfällen zwischen Germersheim und Karlsruhe und auf weiteren Strecken. Das teilt die DB Regio AG am Dienstag mit. Grund sind Arbeiten an den Lichtsignalanlagen jeweils zwischen 19.45 und 1.30 Uhr. Mehrere S-Bahnen der Linie S4 (Germersheim – Ludwigshafen BASF/Bruchsal) und S33 (Bruchsal – Germersheim) sowie einzelne S-Bahnen der Linie S3 (Germersheim – Karlsruhe) fallen zwischen Graben-Neudorf und Speyer Hbf aus. Einen Schienenersatzverkehr wird in beiden Fahrtrichtungen eingerichtet. Die Haltestellen liegen laut DB Regio nicht immer direkt an den Bahnhöfen. Fahrräder können darin keine mitgenommen werden. Hier die geänderten Fahrpläne