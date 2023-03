Die weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Oldie-Night, die von der Handballabteilung des TV Wörth veranstaltet wird, findet nach langer Corona-Pause am Samstag, 18. März, ab 20 Uhr wieder in der Bienwaldhalle statt. Momentan gibt es noch Karten im Vorverkauf bei Lotto Mirilla Adam in der Ottstraße in Wörth, bei S„Buchlädl im Maximilianscenter, bei You Post Lotto Maximiliansau und beim Musikhaus Schaile Karlsruhe.

Mit der Band „Beat Brothers“, die bereits über 40 Jahre Bühnenpräsenz, unzählige Konzerte und auch schon einige Auftritte in der Bienwaldhalle nachzuweisen hat, ist eine der für die „Oldie-Night“ bekanntesten Bands dabei mit dem Repertoire von den 60er bis 90er Jahren.

Die mittlerweile durch „Rock am Altwasser“ und von der „Oldie-Night“ her bekannte Band „Mad House“ spielt Songs der letzten 30 Jahre. Komplettiert wird der Abend durch „Delta Rock“. Die Band steht für handgemachte Rockmusik aus dem Rhein-Neckar-Delta. Im Gepäck haben die acht Profimusiker Rockklassiker der 70er, 80er und 90er Jahre. Seit Februar 2021 ist Delta Rock offizielle Hausband von Radio Regenbogen.