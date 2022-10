Am Montag ereigneten sich in der Zeit von 6.55 bis 7.30 Uhr zu drei Verkehrsunfällen im Berufsverkehr auf der B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zunächst kam es um 6.55 Uhr im morgendlichen Rückstau vor der Rheinbrücke zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW. Dabei wurde ein Fahrer leicht verletzt. Um 7.05 Uhr kollidierten dann ein PKW und einem LKW beim Spurwechsel. Um 7.30 Uhr streiften sich noch zwei PKW, weil sie den seitlichen Sicherheitsabstand unterschritten, so die Polizei.