Gleich zweimal hat sich der Ladendetektiv eines Discounters am Kühgrunddamm in Wörth im Laufe des Donnerstags bei der Polizei gemeldet. Zunächst konnte er um 11.40 Uhr zwei Ladendiebe stellen, die getrennt voneinander versuchten, mehrere Konsumgüter an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Und auch gegen 19 Uhr war es zwei weiteren Ladendieben nicht möglich, ihr Vorhaben zu Ende zu bringen. Sie packten mehrere Gegenstände gemeinschaftlich in einen Rucksack und wollten den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Hierbei wurden sie von dem Ladendetektiv erwischt. Von den vier Tätern wurde laut Polizei im Rahmen des Strafverfahrens wegen Ladendiebstahl je eine Sicherheitsleistung erhoben.