Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unter normalen Umständen hätte man Anita und Walter Nungesser vermutlich am „Gleis 3“ des Kandeler Bahnhofes angetroffen. Hier hielten sie sich in den letzten Jahren tagsüber in aller Regel auf, um ihre Tochter Bärbel zu unterstützen, die das Bistro führt. Doch heute wird gefeiert.

Die Corona-Pandemie hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Anita und Walter Nungesser sind daher zurzeit in aller Regel daheim in ihrer Wohnung anzutreffen. Und hier dürfen