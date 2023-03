Auf seiner Fahrstrecke zwischen Wörth und Karlsruhe wurde ein 51-jähriger Autofahrer am Mittwoch nach 23 Uhr offenbar von einem bislang unbekannten Autofahrer von links überholt und im Anschluss geschnitten. In Karlsruhe angekommen, traf der 51-Jährige an einer roten Ampel an der Kreuzung Honsellstraße / Starckstraße, erneut auf den Verkehrsrowdy. Der Geschädigte fuhr neben das Auto des Unbekannten, stieg aus und versuchte den Mann zur Rede zur Stellen. Der Unbekannte soll ihm daraufhin absichtlich mit der Fahrertür getroffen und mehrere Male ins Gesicht geschlagen haben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll schließlich ein Zeuge eingegriffen und zwischen die beiden Männer gegangen sein. Der unbekannte Mann stieg daraufhin in sein Auto, einen schwarzen VW Golf mit Karlsruher Kennzeichen, ein und ergriff die Flucht.

Da der Geschädigte offenbar unter Schock stand, gab er gegenüber dem Zeugen an, dass alles in Ordnung sei. Später entschied er sich jedoch, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Mit leichten Verletzungen schickte ihn die Polizei in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 175 cm groß sein. Er hatte kurze blonde Haare, die seitlich kurzrasiert waren, und trug dunkle Kleidung. Zeugen, besonders der eingreifende Helfer, werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.