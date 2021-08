Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bestreikt am Mittwoch, 11. August, und am Donnerstag, 12. August, die DB Regio. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) wird nicht direkt bestreikt, ist jedoch insofern betroffen, da auf mehreren Stadtbahnlinien der AVG auch Triebfahrzeugführer der DB Regio zum Einsatz kommen. Im Karlsruher Raum kommt es sowohl am heutigen Mittwoch als auch am morgigen Donnerstag, 12. August, auf den Linien S5, S51, S52, S6, S7, S71, S8 und S81 zu einzelnen Fahrtausfällen und Verspätungen. Die derzeit im Netz laufenden Busersatzverkehre sind nicht betroffen. Reisenden werden gebeten, sich im Vorfeld über die Homepage der AVG sowie die verschiedenen Online-Auskunftssysteme zu informieren.