In der Nacht auf Sonntag zog eine Gruppe von Randalierern durch das Stadtgebiet von Kandel und beschädigten nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen mindestens ein geparktes Auto und ein Gartentor. Der bisher festgestellte Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Im Zuge der Fahndung wurde die verantwortliche Gruppe noch im Stadtgebiet von Kandel gestellt. Nach Erhebung ihrer Personalien wurde den meist jugendlichen Personen ein Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Mögliche weitere Geschädigte können sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung setzen.