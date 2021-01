Als „Riesensauerei“ bezeichnet der Kandeler Beigeordnete Werner Esser (FDP) den Vandalismus an einem Kunstwerk in der Kandeler Innenstadt. Eine Bronzefigur wurde mutmaßlich mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen und dadurch beschädigt.

Esser kommt fast täglich an dem ehemaligen „Saumarkt“ vorbei, der sich zwischen der Hauptstraße und der Verbandsgemeindeverwaltung befindet. Am Dienstag bemerkte er den Schaden an einer Figur. Der Bauhof werde sich nun bemühen, die Spuren zu beseitigen, sagt Esser. Bei der Polizei habe er den Vorfall nicht gemeldet, da er kaum Hoffnung auf Aufklärung habe.

Die Figurengruppe des Frankenthaler Künstlers Erich Sauer steht seit 1989 an der Stelle, an der bis in die 1960er Jahre tatsächlich regelmäßig der Verkauf von Ferkeln für den gesamten Bienwald und den sogenannten Viehstrich stattfand. „Das Kunstwerk zeigt die damals übliche Form des Kaufs beziehungsweise Verkaufs von Ferkeln per Handschlag“, so Esser.

