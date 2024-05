Rund 1000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles, der sich am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der A65, Fahrtrichtung Ludwigshafen, in Höhe der Ausfahrt Kandel-Süd ereignete. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Lkw aus einer Nothaltebucht auf die A65 und ließ hierbei den nachfolgenden Verkehr außer Acht. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern, musste ein 21-jähriger Autofahrer ausweichen und stieß hierbei mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Der Lkw setzte seine Fahrt im Anschluss unbeirrt fort. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Zeugenhinweise zum Unfallhergang oder des Kennzeichens des Lkw unter der Telefonnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de an die Polizei in Wörth.