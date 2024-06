Als Begleitveranstaltung zur Kunstausstellung „Akte Pfalz“ des Bad Dürkheimer Kunstvereins, die noch bis Sonntag, 23. Juni, in der Burgkirche in Bad Dürkheim zu sehen ist, findet dort am Donnerstag, 20. Juni, um 19 Uhr eine öffentliche Diskussionsveranstaltung statt, die die Lage der bildenden Kunst in der Region beleuchten will.

Unter dem Titel „Lob der Pfalz?!“ diskutieren