Der Betrieb in der Führerscheinstelle normalisiert sich. Seit Anfang Juni ist die Behörde wieder montags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Termine können vorab online vereinbart werden unter www.frankenthal.de/onlinetermin. Während der Öffnungszeiten können Bürger laut Pressestelle der Stadt auch ohne Termin in der Hammstraße 20 vorbeikommen. Dafür gebe es täglich eine begrenzte Anzahl an Tickets. Allerdings müssten spontane Besucher mit Wartezeiten rechnen, bei hohem Andrang könne es auch einen vorzeitigen Aufnahmestopp geben. Die Anmeldung mit oder ohne Termin läuft über ein Terminal im Erdgeschoss. Hier werden Wartenummern ausgegeben. Der Aufruf erfolgt dann am Bildschirm im Wartebereich im ersten Obergeschoss. Weil Personal fehlte oder länger krank ausfiel, war die Führerscheinstelle seit mehr als einem Jahr montags für Besucher geschlossen. Die neuen Öffnungszeiten der Führerscheinstelle sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 8 bis 12 Uhr, sowie Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr. Mittwochs ist für Publikumsverkehr geschlossen.