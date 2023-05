Auch seine Fabulierkunst konnte einen Autofahrer nicht vor Strafe bewaren. Zunächst kam es am Mittwochmittag gegen 16.20 Uhr in Kandel in der Marktstraße zu einem eher unspektakulären Unfall: Eine VW Fahrerin wollte links in eine Parkbucht einfahren. Ein Audifahrer erkannte dies nicht und überholte links. Dabei stieß er mit dem einparkenden Wagen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

Der Audifahrer gab vor Ort an, dringend zur Toilette zu müssen und entfernte sich von der Unfallstelle. Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten den flüchtigen Fahrer auf, der sich in der Zwischenzeit eine Geschichte einfallen ließ und einen Bekannten als Unfallverursacher vorschickte. Der Spuk flog jedoch auf, weil die VW Fahrerin den eigentlichen Fahrer identifizieren konnte.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, ist der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Strafverfahren wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden gegen den Fahrer eingeleitet. Auf den Bekannten wartet ein Strafverfahren wegen Strafvereitelung.