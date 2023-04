Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der A65 bei Wörth. Aufgrund eines Rückstaus musste das erste Fahrzeug, das in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs war, bremsen, heißt es im Polizeibericht. Die beiden anschließenden Fahrzeuge konnten ebenfalls noch bremsen, nicht aber das vierte. Der Fahrer dieses Wagens erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Auto. Dadurch wurden die beiden mittleren Fahrzeuge auf das erste Fahrzeug geschoben. Drei der vier Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und kamen in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten teilweise gesperrt.