Gleich zwei Mal betrat ein 49-jähriger Mann aus Wörth am Donnerstag die Filiale eines Discounters in Wörth. Problem dabei: Der Mann darf sich nach Polizeiangaben aufgrund eines Hausverbotes nicht im Markt aufhalten. Bereits am Vortag missachtete der Mann das Verbot und kaufte dort ein. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch.