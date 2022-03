Ab Freitagabend wurden in Kandel Sachspenden für die Menschen in der Ukraine entgegen genommen. Die Resonanz war überwältigend. Als Ergebnis ist bald großer Lastwagen voller Hilfsgüter unterwegs in das Krisengebiet. Dennoch hat sich diese Aktion für viele anders angefühlt, als die Hilfe für die Flutopfer. Die RHEINPFALZ hat mit engagierten Menschen vor Ort gesprochen.

