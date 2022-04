Ein kleiner Tornado ist am Dienstagmittag über die Felder am nördlichen Ortsrand von Kandel gefegt. „Es war heute eine außergewöhnliche Schauerlage“, berichtet Sebastian Geißert, der das Spektakel und zuvor schon den Wetterradar beobachtet hatte. Plötzlich habe es angefangen zu hageln und schnell hätten sich die Folien auf den Spargelfeldern gehoben. Geißert hat das Ereignis gefilmt und Aufnahmen in Facebook gestellt. Der Meteorologe Thomas Sävert, der die Tornadoliste Deutschland führt, habe den Verdachtsfall auch anhand Geißerts Daten bestätigt. Auf dessen Internetseite heißt es, dass während eines Gewitters gegen 12.26 Uhr ein ausgeprägter Bodenwirbel und eine Wolkensäule gesehen wurden. Auch aus Jockgrim gebe es Beobachtungen, bei denen der Wolkentrichter erkennbar war, sagt Geißert. Auf mehreren Hundert Metern sei Folie zerstört worden. Eine Plane soll eine Stromleitung getroffen haben, was laut dem Augenzeugen im östlichen Teil Kandels für Stromausfall sorgte. Anhand der im Internet kursierenden Filme von dem Wetterereignis und Aussagen von kompetenten Hobby-Meteorologen dort geht auch Wolfgang Lähne von der Wetterstation Klima-Palatina in Maikammer davon aus, dass es sich um einen Tornado gehandelt hat, aber „um einen ganz schwachen“. Die Polizei in Wörth berichtet auf Nachfrage von keinen Schäden, außer dass durch eine Windhose Folien von Äckern geweht wurden.