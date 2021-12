Kreis Germersheim. Weihnachten ist vorüber, das neue Jahr steht vor der Tür. Nicht jeder lässt seinen Christbaum bis Mariä Lichtmess stehen. Aber wohin mit dem Nadelbaum?

Grundsätzlich können Weihnachtsbäume am Wertstoffhof Berg (an der L545 zwischen Berg und Scheibenhardt) und der Grüngutannahmestelle Westheim (an der L538 zwischen Westheim und Bellheim) kostenlos abgegeben werden. An Silvester, 31. Dezember, sind sie geschlossen. Die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe sind grundsätzlich Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 12.45 bis 16.15 Uhr, Samstag, 8 bis 12.45 Uhr.

Alternativ können die Christbäume auch ortsnah an einem der vielen Häckselplätze im Landkreis abgegeben werden. Auskunft zu den Standorten und Öffnungszeiten der von den Gemeinden betriebenen Häckselplätze erteilen die Verbandsgemeindeverwaltungen oder die Stadtverwaltungen im Kreis.

Viele Gemeinden oder Vereine im Landkreis organisieren zudem eine Abholung der ausgedienten Tannenbäume im Rahmen einer Straßensammlung. Informationen dazu gibt es in der Regel in den Amtsblättern der Verbandsgemeinden beziehungsweise Städte.

Da Weihnachtsbäume kompostiert werden, müssen sie von allem Schmuck befreit sein.