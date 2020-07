Bei der jüngsten Versammlung der Feuerwehreinheit Knittelsheim wurde die Wehrführung neu gewählt. Notwendig war dies, weil Thomas Wiss zum 31. Juli vom Amt des Wehrführers zurücktritt.

In Vertretung von Bürgermeister Dieter Adam (FWG) wurde die Wahl vom Verbandsbeigeordneten Ulrich Christmann (CDU) geleitet. In seinem Rückblick berichtete er, dass Thomas Wiss im Oktober 1978 im Alter von 18 Jahren in die Feuerwehr Knittelsheim eintrat. Nach Absolvierung der entsprechenden Lehrgänge wurde er im Jahr 1985 zum Wehrführer der Feuerwehreinheit Knittelsheim ernannt und war somit einige Zeit jüngster Wehrführer im Landkreis Germersheim. Durch die Wiederwahl im Jahr 2017 wurde er in seinem Amt bestätigt. Insgesamt hatte Thomas Wiss somit über 35 Jahre lang das Amt des Wehrführers inne.

Neben den originären Aufgaben wurde vieles unter seiner Führung geleistet. Beim Umbau des Feuerwehrgerätehauses wurden umfangreiche Eigenleistungen der Feuerwehrkameraden an den Umkleiden und sanitären Einrichtungen, dem Hausanschlussraum, der Fahrzeughalle, im Mannschaftsraum und in der Außenanlage erbracht. Ein von der Feuerwehr Bellheim übernommenes Fahrzeug, ein Einsatzleitwagen, wurde in Eigenleistung zu einem Mannschaftstransportfahrzeug umgebaut. Christmann dankte dem scheidenden Wehrführer herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement im Namen der Verbandsgemeinde Bellheim und der Ortsgemeinde Knittelsheim.

Danach wurde Michael Helfer einstimmig im ersten Wahlgang zum neuen Wehrführer gewählt. Da dieser bisher das Amt des stellvertretenen Wehrführers innehatte, musste auch diese Position neu gewählt werden. Ebenfalls im ersten Wahlgang und ohne Gegenstimme wurde Felix Haag neuer stellvertretender Wehrführer. Verbandsbeigeordneter Christmann wünschte den beiden Neugewählten für die Zukunft eine glückliche Hand und ein erfolgreiches Wirken.