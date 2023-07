„Solarboote bauen.“ So lautete die Aufgabe beim 8. „Lautrer Solar Power Competition“ der Hochschule Kaiserslautern. Dabei stellen sich jedes Jahr Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 11 einer neuen Herausforderung rund ums Thema Solarenergie. Den mit 400 Euro dotierten ersten Platz in der Kategorie „Leistung“ holte sich das Team „The 5 Guys“ mit David Baldauf, Manuel Böttcher, Timo Koch und Moritz Stauß vom Europa-Gymnasium Wörth mit Lehrer Malte Louis. Sie hatten ein mit 20 beweglichen kleinen Solar-Panels ausgestattetes leichtes Floß am Start, das von einem kleinen Propeller angetrieben wurde, der als Schiffsschraube dient. Ihr Boot und das zweitplatzierte „MS Boaty McBoatface“ vom Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken, ließen die Konkurrenz in zwei Durchläufen sowie der K.O.-Runde weit hinter sich. Das ebenfalls von einer Schiffsschraube angetriebene Boot der Zweibrücker bestand übrigens aus einem Rost, wie man ihn zum Abstreifen der Farbrolle beim Wände streichen nutzt. Dieser war auf zwei leere Wasserflaschen montiert, worauf sechs kleine Solarmodule flach angebracht waren.

23 Teams aus weiterführenden Schulen der drei Hochschulstandorte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken und Umgebung hatten Modelle für Solarboote für den vom Land geförderten Wettbewerb eingereicht. 21 Teams nahmen bei strahlendem Sonnenschein am Endausscheid auf dem „Mare Mensa“ am Hochschulcampus in Kaiserslautern teil.

Infos zum 9. „Lautrer Solar Power Competition“ finden sich ab Dezember im Internet unter www.hs-kl.de/lspc.